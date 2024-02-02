"Пил кумыс”: пьяный водитель без прав протаранил светофор в Шымкенте

Водитель Toyota Alphard наехал на светофор в Шымкенте и после врезался в другое авто. Происшествие сняла камера ЦОУ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Казиева.

Мужчина за рулём Alphard наехал на светофор, после чего решил сдать назад, что привело к столкновению с двигавшимся по проезжей части Toyota Camry.

Инспекторы ЦОУ направили на место происшествия патрульный автоэкипаж. Заметив неадекватное поведение водителя, стражи порядка попросили его пройти освидетельствование на предмет употребления алкоголя. На что нарушитель попытался оправдать свои действия словами “я пил только кумыс”.

У него установили среднюю степень опьянения. Выяснилось, что горожанин не в первый раз сел за руль в таком состоянии: водительских прав его лишили 1,5 года назад по статье 608 КоАП.

В отношении задержанного проводится расследование. За управление транспортом без прав и пьяным, которое привело к повреждению чужой машины и дорожных сооружений, ему грозит лишение свободы на несколько лет.