open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 15:34
99
Сегодня, 15:34
99
Фото: pixabay.com

Пик инфляции ожидаем в феврале – Нацбанк

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов заявил, что пик инфляции в Казахстане придётся на февраль 2023 года. В марте этот показатель пойдёт на понижение, передаёт BaigeNews.kz.

При этом глава Нацбанка отметил, что для уменьшения базовой ставки необходимо добиться устойчивого тренда снижения инфляции и её ожиданий. Рассматривать понижение ставки можно при отсутствии новых шоков. 

"На сегодня мы близки к завершению цикла повышения базовой ставки. Мы ожидаем пик инфляции в первом квартале, если быть точнее, в феврале. Мы думаем, будет фиксация пиковой годовой инфляции. Начиная с марта, наверное, мы ожидаем снижение годовой инфляции. Текущие условия диктуют поддержание базовой ставки на текущих уровнях достаточно длительное время", — сказал глава Нацбанка на пресс-конференции в Астане.

Сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Нацбанк #базовая ставка #инфляция
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 15:34
99
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх