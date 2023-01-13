Пик инфляции ожидаем в феврале – Нацбанк

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Председатель Национального банка Галымжан Пирматов заявил, что пик инфляции в Казахстане придётся на февраль 2023 года. В марте этот показатель пойдёт на понижение, передаёт BaigeNews.kz.

При этом глава Нацбанка отметил, что для уменьшения базовой ставки необходимо добиться устойчивого тренда снижения инфляции и её ожиданий. Рассматривать понижение ставки можно при отсутствии новых шоков.

"На сегодня мы близки к завершению цикла повышения базовой ставки. Мы ожидаем пик инфляции в первом квартале, если быть точнее, в феврале. Мы думаем, будет фиксация пиковой годовой инфляции. Начиная с марта, наверное, мы ожидаем снижение годовой инфляции. Текущие условия диктуют поддержание базовой ставки на текущих уровнях достаточно длительное время", — сказал глава Нацбанка на пресс-конференции в Астане.

Сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых.