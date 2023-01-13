Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Уточняется, что баланс рисков инфляции остаётся смещённым в пользу проинфляционных рисков при высокой устойчивой части инфляции и ускорившихся инфляционных ожиданиях. Продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику. Сохраняющиеся риски требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени. И инфляция формируется в соответствии с ожиданиями Национального банка.

"Месячная динамика инфляции третий месяц подряд демонстрирует замедление, составив 1,2 процента в декабре 2022 года (с 1,8 процента в сентябре 2022 года). Однако, несмотря на снижение, она всё ещё остается высокой, существенно превышая среднегодовые значения (в среднем в декабре за последние пять лет - 0,7 процента)", - отмечается в сообщении банка.

По итогам 2022 года годовое значение инфляции составило 20,3 процента, сформировавшись в границах прогнозного диапазона 20-21 процента. В составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены продовольственных и непродовольственных товаров. Инфляция платных услуг осталась неизменной при снижении стоимости арендной платы за благоустроенное жилье и подавленном росте цен на регулируемые услуги. Вместе с тем устойчивая часть инфляции по-прежнему остаётся высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды.

В банке подчеркнули, что инфляционные ожидания продолжают демонстрировать ускорение. В декабре их значение обновило максимумы с момента ведения опроса, составив 21,3 процента. Рост инфляционных ожиданий населения связывается с изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменениями цен на ГСМ. Высокие и нестабильные инфляционные ожидания могут явиться фактором более сильного роста инфляции и более медленного её снижения в будущем.

Отмечается также, что внешние цены формируются согласно условиям базового сценария. Происходит ослабление внешнего инфляционного фона, в соответствии с риторикой предыдущего решения. При повсеместном ужесточении денежно-кредитных условий отмечается начало замедления инфляционных процессов во многих странах, в том числе в странах – торговых партнёрах. Вкупе с ожидаемым плавным снижением мировых цен на продовольствие это будет оказывать понижательное воздействие на инфляцию в Казахстане. Цены на нефть формируются немного ниже, чем заложенный по базовому сценарию уровень 90 долларов США за баррель в среднем в 2023 году.

"Учитывая, что фактическая инфляция складывается в соответствии с базовым сценарием и принимая во внимание сложившийся баланс рисков, Национальный банк придерживается предыдущего заявления о близости к окончанию цикла повышения базовой ставки. Потенциал дальнейшего повышения базовой ставки ограничен. В то же время, учитывая сохраняющиеся проинфляционные риски и для предупреждения заякорения инфляционных ожиданий на высоких уровнях, требуется поддержание базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при следующем решении по базовой ставке будет представлен обновлённый прогноз по результатам февральского раунда 2023 года.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 24 февраля 2023 года.