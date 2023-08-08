Первый замакима Западно-Казахстанской области уличён в коррупции
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Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области подозревается в коррупции, передаёт BaigeNews.kz.
Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области.
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя Правления АО "СПК "Aqjaiyq" о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения.
В результате незаконных действий государству причинен значительный ущерб.
Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины.
Уголовное дело окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.
Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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