Первый аккредитованный орган по сертификации продукции Халал появился в Казахстане
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В Казахстане появился первый аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг Халал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК.
По информации Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии, 16 октября орган по подтверждению соответствия продукции, процессов и услуг Халал "ТОО Halal Quality Center" (Алматы) аккредитован на соответствие требованиям стандарта CТ РК OIC/SMIIC 2-2022 "Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим Халал сертификацию".
"Для потребителей это служит основанием для доверия к сертификатам отечественного субъекта оценки Халал, а для организаций, которые получат сертификаты аккредитованной организации, открывает дополнительные возможности по экспорту своей продукции и услуг", - сообщили в ведомстве.
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