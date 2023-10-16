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Первый аккредитованный орган по сертификации продукции Халал появился в Казахстане

Сегодня, 20:39
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Минторговли Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39
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Фото: Минторговли

В Казахстане появился первый аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг Халал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК.

По информации Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии, 16 октября орган по подтверждению соответствия продукции, процессов и услуг Халал "ТОО Halal Quality Center" (Алматы) аккредитован на соответствие требованиям стандарта CТ РК OIC/SMIIC 2-2022 "Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим Халал сертификацию".

"Для потребителей это служит основанием для доверия к сертификатам отечественного субъекта оценки Халал, а для организаций, которые получат сертификаты аккредитованной организации, открывает дополнительные возможности по экспорту своей продукции и услуг", - сообщили в ведомстве.

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