Первый аккредитованный орган по сертификации продукции Халал появился в Казахстане

В Казахстане появился первый аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг Халал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК.

По информации Национального центра аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии, 16 октября орган по подтверждению соответствия продукции, процессов и услуг Халал "ТОО Halal Quality Center" (Алматы) аккредитован на соответствие требованиям стандарта CТ РК OIC/SMIIC 2-2022 "Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим Халал сертификацию".