Первые авто с нового завода Kia в Костанае выйдут в 2025 году
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Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с президентом Kia Corporation в странах СНГ Санг Гвон Джонгом по вопросам укрепления казахстанско-корейской промышленной кооперации, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе встречи были подписаны учредительные документы по созданию в РК совместного предприятия Kia Qazaqstan, которое будет курировать строительство нового завода бренда в Костанае, сопутствующее появление первого в стране локализационного центра автопрома и подготовку технических специалистов нового формата.
Инвесторы вложат в проект 90 миллиардов тенге.
Сообщается, что полный цикл производства на новом заводе Kia будет открыт уже в 2025 году.
Площадь мощностей составит более 85 тысяч квадратных метров.
Планируется создание порядка 1,5 тысяч рабочих мест.
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