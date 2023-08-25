Первые авто с нового завода Kia в Костанае выйдут в 2025 году

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с президентом Kia Corporation в странах СНГ Санг Гвон Джонгом по вопросам укрепления казахстанско-корейской промышленной кооперации, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи были подписаны учредительные документы по созданию в РК совместного предприятия Kia Qazaqstan, которое будет курировать строительство нового завода бренда в Костанае, сопутствующее появление первого в стране локализационного центра автопрома и подготовку технических специалистов нового формата.

Инвесторы вложат в проект 90 миллиардов тенге.

Сообщается, что полный цикл производства на новом заводе Kia будет открыт уже в 2025 году.

Площадь мощностей составит более 85 тысяч квадратных метров.

Планируется создание порядка 1,5 тысяч рабочих мест.