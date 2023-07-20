Первую пересадку донорского сердца провели в Алматы

Первую пересадку донорского сердца в Алматы провели в НИИ кардиологии и внутренних болезней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Сложнейшая операция длительностью более шести часов была проведена НИИ под непосредственным руководством ведущего кардиохирурга страны Юрия Пя.

"Донором органов стала 53-летняя жительница Алматы, которая перенесла повторный ишемический инсульт, приведший к гибели мозга. Благодаря согласию её родных 13 июля 2023 года была спасена жизнь 23-летнего юноши с тяжёлым заболеванием сердца (клапанная кардиомиопатия), перенёсшего в 13-летнем возрасте операцию по замене клапанов сердца по поводу их инфекционного повреждения. Прогрессирование заболевания сердца в таком молодом возрасте привело к тому, что другие операции стали невозможны, а желаемая продолжительность жизни без пересадки сердца была уже невелика", - говорит заведующий отделением кардиохирургии Рустем Тулеутаев.

Сейчас состояние пациента стабильное с положительной динамикой.

"Чувствую себя достаточно хорошо. Сейчас, конечно, я не могу оценить своего самочувствия, так как мне ещё предстоит реабилитация. Но в целом ощущения неплохие. На операцию по пересадке сердца согласился с радостью. Благодарю всех, кто дал мне шанс на жизнь, всем врачам, хирургам. Верю, что всё будет хорошо", — сказал 23-летний пациент.

Председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Марат Пашимов отмечает, что создание правовой и законодательной базы по донорству органов, наличие кадрового, интеллектуального, научного и ресурсного потенциала, создание хорошей материально-технической базы позволяют сегодня проводить операции по пересадке органов в медицинских центрах страны.

Одной из проблем является недостаточность доноров в стране. Ректор КазНМУ имениС.Асфендиярова Марат Шоранов отмечает, что в целом в стране около 4 тыс. больных нуждаются в пересадке органов жизнедеятельности человека. Он надеется, что такие операции, как пересадка сердца, помогут спасти больше жизней.