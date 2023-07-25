Перекрывшим дорогу жителям дач в Конаеве пояснили причину отключения света и воды

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Для решения вопроса обеспечения местного населения электроэнергией в дачном кооперативе завершается строительство новой ЛЭП.

Руководство дачного кооператива сообщило о долге его жителей поставщику услуг – ТОО "АлматыЭнергоСбыт" более 32 миллионов тенге, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-релиз акимата Алматинской области.

"Эта сумма растет практически ежемесячно в течение года. Составленный график платежей выполняется несвоевременно и в неполной мере, вследствие чего 24 июля текущего года дачный кооператив был отключен от электричества", - говорится в сообщении.

После очередного отключения электроэнергии из-за долгов, решением акима города Конаев Нурлана Куматаева для встречи с жителями и руководством дачного кооператива был направлен заместитель Марлан Жолдахмет.

Он разъяснил на месте, что с учетом ситуации, составлен график платежей, согласно которому должна производиться оплата. Кроме этого было рекомендовано создать инициативную группу из числа жителей, которая также может помогать сотрудникам кооператива и контролерам в работе с недобросовестными потребителями. В случае необходимости будет задействован участковый инспектор.

"Жители продолжают просить помощи у городской администрации, которая, согласно действующему законодательству, не имеет права вмешательства в деятельность кооперативов. Однако для решения вопроса обеспечения местного населения электроэнергией отделом ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Конаева в дачном кооперативе завершается строительство новой ЛЭП: установлены 11 трансформаторных подстанций для распределения нагрузки", - отметили в акимате.

Указывается, что в дальнейшем объекты будут переданы на баланс "Алатау Жарық компаниясы", а с каждым из жителей будет заключен персональный договор.

Сейчас, заверили чиновники, подача электроэнергии временно восстановлена. Руководством кооператива принимаются меры по погашению задолженности перед поставляющей электроэнергию компанией.

Ранее в сети появилось видео, на котором жители города Конаев в Алматинской области закрыли дорогу из-за отключения света и воды в дачном кооперативе.