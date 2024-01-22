Переговоры по Сирии вновь пройдут в Астане

В соответствии с коллективным обращением стран-гарантов "Астанинского формата" 24-25 января 2024 года в столице Казахстана пройдет 21-я Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса. Об этом на брифинге в МИД РК сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"В предварительную повестку дня включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарная ситуация в Сирии и мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии и другие", - сказал Айбек Смадияров.

В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции.

В качестве наблюдателей ожидается участие представителей Иордании, Ирака и Ливана, а также ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.