Пеликаны прилетели на угольный разрез в Экибастузе

Пеликаны, которых недавно выловили на экибастузском угольном разрезе, перезимуют в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со сылкой на "Хабар 24".

Птенец, из-за которого, скорее всего, целое семейство не полетело на юг, оказался очень слабым для столь длительного путешествия. Сейчас он находится вместе с мамой в зоопарке села Павлодарское. На днях сюда привезут и самца, поймать которого шахтёрам сразу не удалось.

Ролик с перелётными птицами распространился в социальных сетях. Автор сообщил, что пеликаны неожиданно прилетели на угольный разрез и улетать не торопились.

Пернатых сразу же передали эковолонтёрам, а те привезли их в центр, где содержат много диких животных и птиц.

Профсоюз предприятия выделил деньги им на рыбу.