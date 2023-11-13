  • 14 Ноября, 00:04
  • BAIGENEWS

Пеликаны прилетели на угольный разрез в Экибастузе

Вчера, 22:52
АВТОР
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pxhere.com Вчера, 22:52
Вчера, 22:52
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Фото: pxhere.com

Пеликаны, которых недавно выловили на экибастузском угольном разрезе, перезимуют в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со сылкой на "Хабар 24".

Птенец, из-за которого, скорее всего, целое семейство не полетело на юг, оказался очень слабым для столь длительного путешествия. Сейчас он находится вместе с мамой в зоопарке села Павлодарское. На днях сюда привезут и самца, поймать которого шахтёрам сразу не удалось.

Ролик с перелётными птицами распространился в социальных сетях. Автор сообщил, что пеликаны неожиданно прилетели на угольный разрез и улетать не торопились.

Пернатых сразу же передали эковолонтёрам, а те привезли их в центр, где содержат много диких животных и птиц.

Профсоюз предприятия выделил деньги им на рыбу.

"50 тысяч тенге выделили. Пока берём, я покупал рыбу. Хоть повод будет на рыбалку сходить. Их зимой не отпустишь же теперь. Если он ослаб, куда они полетят зимой? Сейчас сюда дверь поставим пластиковую, зиму подержим, а весной попробуем выпустить на волю", - сказал руководитель центра активного отдыха Игорь Байрамов.

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