Паводок в Караганде: в акимате опровергли информацию

В акимате Караганды опровергли информацию о том, что жители частного сектора покидают свои дома из-за талых вод, передает BaigeNews.kz. Ранее такие сообщения стали появляться в интернете.

В городской пресс-службе сообщили, что речь идет лишь об одном доме, который столкнулся с такой проблемой и её уже решили. Обращение о подтоплении талыми водами придомовой территории в районе Сортировка поступило от жителей дома 47 по улице Победы.

"Причина подтопления дома - расположение участка в нижней точке рельефа местности и осадков в виде дождя при плюсовой температуре. Акиматом района незамедлительно была оказана помощь, были приняты все необходимые меры по отводу и откачке талой воды, вывозу снега с дворовой территории. Утверждение некоторых СМИ о том, что жители частного сектора покидают свои дома – не достоверны", - сообщила пресс-секретарь акимата г. Караганды Асель Садвакасова.

Напомним, ранее в сети появилась информация о первых паводках в Семее. Резкое потепление активизировало таяние снега, и, соответственно, работу коммунальных служб. Улицы там, в буквальном смысле, стало заливать в выходные.