Паводки в Казахстане: свыше 31 тысячи человек вернулись в свои дома

По республике вернулись в свои дома 31 112 человек, передаёт BaigeNews. В эвакопунктах остаются 8 566 человек, из них 3 718 детей.

Отведена и откачана вода из 5677 жилых домов и 2584 дворовых территорий. Откачано более 11,7 млн м3 талой воды, проведена укладка 5,5 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

К слову, на телефон горячей линии поступило 2 205 звонков.