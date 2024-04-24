Паводки в Казахстане: свыше 31 тысячи человек вернулись в свои дома
Сегодня, 11:07
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Сегодня, 11:07Сегодня, 11:07
132Фото: МЧС РК
По республике вернулись в свои дома 31 112 человек, передаёт BaigeNews. В эвакопунктах остаются 8 566 человек, из них 3 718 детей.
Отведена и откачана вода из 5677 жилых домов и 2584 дворовых территорий. Откачано более 11,7 млн м3 талой воды, проведена укладка 5,5 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
К слову, на телефон горячей линии поступило 2 205 звонков.
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