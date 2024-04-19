Паводки в Казахстане: спасено свыше 118 тысяч человек

Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 180 человек, в том числе 44 254 детей, передает BaigeNews. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19715 человек.

В эвакопунктах находятся 8 821 человек, в том числе 3 885 детей.

Откачано свыше 10,5 млн. м3 талой воды, уложено более 3,4 млн. мешкотар и 1,4 млн. тонн инертного материала. Отведена вода из 4 370 жилых домов и 2 737 дворовых территорий.

На телефон горячей линии поступило 1 971 звонок.