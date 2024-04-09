35 тысяч человек эвакуировали из Кульсары в Атырауской области
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В городе Кульсары Жылыойского района осуществляется эвакуация населения. Спасатели оказывают помощь в эвакуации жителей села и домашних животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.
По информации на 9 апреля в городе Кульсары эвакуировано и эвакуировано 34998 жителей, в том числе 7239 детей. Кроме того, в безопасное место вывезено 19 939 голов скота.
"На сегодняшний день в Жылыойский район поступает гуманитарная помощь со всей республики. Гуманитарная помощь составляет более 600 тонны.
Владельцам затопленных жилых домов, руководителям учреждений и организаций, субъектам предпринимательства во избежание чрезвычайных ситуаций просим не посещать затопленные территории до полного снижения уровня воды", - говорится в сообщении.
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