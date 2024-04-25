Паводки нанесли урон нефтяным месторождениям в Казахстане
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
121Фото: baigenews.kz
Какой урон паводки нанесли нефтяным месторождениям в Казахстане, сообщил вице-министр энергетики Асхат Хасенов, передаёт BaigeNews.kz.
"С момента паводков потеря по нефти составила порядка 20 тысяч тонн. По мере отступления воды скважины запускаются. Из 673 затопленных сначала паводков скважин на сегодня остаются подтопленными порядка 450", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Хасенов рассказал, сколько налогов выплатили недропользователи в Казахстане.
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