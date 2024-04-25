Сколько налогов выплатили недропользователи в Казахстане

В Минэнерго раскрыли информацию о том, сколько налогов выплатили недропользователи в 2022-2023 годах, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно отчётам об исполнении лицензионно-контрактных условий, предоставляемых в министерство энергетики, в 2022 году недропользователями выплачено налогов в бюджет на сумму 13,3 триллиона тенге, в 2023 году – 11,7 триллиона тенге. Снижение выплат связано с ценовой конъюнктурой мирового рынка. Простыми словами, изменение цены на нефть", - заявил вице-министр Асхат Хасенов.

Крупнейшими налогоплательщиками, по его словам, являются "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.", "Озенмунайгаз", "Мангистаумунайгаз", "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.".

В 2022 году добыча нефти составила 84,2 миллиона тонн, экспорт – 64,3 миллиона тонн. В 2023-м - 89,9 миллиона тонн и 70,5 миллиона тонн соответственно.