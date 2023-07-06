Павлодарцы преодолеют путь, почти равный длине Мальдив

Фото: Константин Шелков/Pavlodarnews.kz

Бегуны из Павлодара преодолеют путь, почти равный длине Мальдив. В сутки они намерены покрывать расстояние в 60-70 километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Ультрамарафон стартовал из Павлодара. Бегунам предстоит добраться до Аксу, затем трансфером – в село Иртышск. Далее бегом или на велосипеде спортсмены отправятся в Актогай, Сарышыганак, Акколь, посёлок Солнечный, Майкаин и в Баянаул.

В забеге участвуют шесть человек, включая неоднократных марафонцев Евгения Белова, Олега Борозенеца, Омыржана Ошанова. Единственной женщиной остается Ирина Темиргалиева.

Ультрамарафонцы собираются преодолеть 700 километров за десять дней. Путь почти равен длине Мальдив, которая составляет 750 километров.

"Перед любым большим стартом проводится пролог, в данном случае посвященный Дню столицы, – сообщил координатор движения Running Pavlodar Сапаргельды Абдрашев. – В прологе забега мы осуществим давнюю мечту – пробежим по новому мосту. Тем самым соединим Павлодар и Аксу общим движением Running Pavlodar, выступающим за здоровый образ жизни".

Ультрамарафон завершится 16 июля.

Как рассказал Сапаргельды Абдрашев, мероприятие объединяет несколько целей. В том числе, пропаганда ЗОЖ и подбор будущих офицеров, защитников Родины: во время остановок по маршруту участники проведут для молодёжи соревнования по подтягиванию.