Павлодарца лишили свободы из-за сообщений в WhatsApp

Фото: pavlodarnews.kz

Жителя Павлодара лишили свободы из-за оскорбительных голосовых сообщений в WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Дело по части 1 статьи 174 УК РК рассмотрели в городском суде №2.

Из материалов известно, что 1 января житель областного центра в состоянии алкогольного опьянения отправил в общую WhatsApp-группу три голосовых сообщения. Получатели посчитали, что текст был направлен на разжигание национальной розни и оскорбление чести и достоинства представителей казахской национальности.

Вину подсудимого доказали показаниями свидетелей, документальными доказательствами и заключениями экспертиз. Мужчина вину признал и просил не лишать его свободы.

"За нарушение первой части статьи 174 УК РК в качестве основного наказания закон предусматривает максимальный срок наказания до семи лет заключения. С учётом тяжести совершённого преступления, полного признания вины и чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении двоих малолетних детей, суд назначил обвиняемому четыре года лишения свободы", – сообщили в пресс-службе суда №2.

Приговор в законную силу пока не вступил.