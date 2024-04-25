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Пастбища незаконно передали в земельный фонд в области Абай

Сегодня, 09:46
АВТОР
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hawarnews.com Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46
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Фото: hawarnews.com

Акимат Бородулихинского района незаконно передал 15 пастбищных угодий общей площадью 4,3 тыс. га. в специальный земельный фонд района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуру области Абай.

"Согласно нормам земельного законодательства пастбищные угодья не предоставляются в раздельную собственность и
землепользование, т.е. предназначены исключительно для нужд населения, выпаса скота. Зачисление пастбищных угодий населённых пунктов в специальный земельный фонд согласно Закону предполагает последующее их перераспределение", - говорится в сообщении.

Принятыми прокуратурой мерами незаконное постановление акимата района отменено.

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