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  • Пассажиров задержанных поездов после схода вагонов в Карагандинской области перевозят автобусами
pixabay.com Сегодня, 14:24
297
Сегодня, 14:24
297
Фото: pixabay.com

Пассажиров задержанных поездов после схода вагонов в Карагандинской области перевозят автобусами

Пассажиров поездов, задержанных в Карагандинской области из-за схода 14 грузовых вагонов, доставляют до ближайших городов автобусами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ. 

"В результате схода вагонов на участке Караганда – Акадыр Карагандинской области задержано 7 пассажирских поездов. ҚТЖ совместно с акиматом Карагандинской области организовало передислокацию 516 пассажиров поездов до городов Караганда, Астана автомобильным транспортом. Привлечено 12 автобусов", - говорится в сообщении компании. 

Напомним, в Карагандинской области с рельсов сошли 14 грузовых вагонов. Движение на участке временно приостановлено. По предварительным данным, сход произошёл из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам.

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#железная дорога #ктж #происшествие #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:24
297
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