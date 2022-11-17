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  • 14 грузовых вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области
pixabay.com Сегодня, 11:09
211
Сегодня, 11:09
211
Фото: pixabay.com

14 грузовых вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области

В Карагандинской области сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. На участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

По предварительным данным, сход произошёл из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам.

"17 ноября 2022 года в 06 часов 15 минут на перегоне Карабас – ОП 767 участка Караганда-Сортировочная - Акадыр Карагандинской области в грузовом поезде допущен сход с рельсов 14-ти вагонов. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в компании.

Для расследования обстоятельств случившегося в национальной компании создана специальная комиссия.

В ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда станций Караганды, Жанаарки, Астаны.

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#происшествие #поезд #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:09
211
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