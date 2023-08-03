Парусник с кокаином на 70 млн евро задержали у берегов Испании
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В Испании правоохранители перехватили парусник, на борту которого обнаружили две тонны кокаина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Инцидент произошёл недалеко от города Сантандер (автономное сообщество Кантабрия, север Испании). Корабль шёл под британским флагом. По словам экспертов, стоимость изъятых наркотических средств на чёрном рынке составляет примерно 70 миллионов евро.
Полиция предположила, что наркотики прибыли из Южной Америки. Стражи порядка по данному делу задержали четырёх членов экипажа. Среди них два венесуэльца, а также колумбиец и испанец.
В конце июня испанская полиция пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся ввозом в страну крупных партий наркотиков из Южной Америки. Кокаин попадал в королевство через южный порт Альхесирас. При проведении операции правоохранители поймали 13 человек. Наркотики они пытались ввезти в страну в контейнерах с бананами.
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