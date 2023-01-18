Партия Respublica получила государственную регистрацию

В Казхстане зарегистрировали новую политическую партию Respublica, передает BaigeNews.kz. Об этом в Facebook сообщил председатель партии Айдарбек Ходжаназаров.

"Свершилось! Буквально только что наш представитель получил регистрационные документы партии Respublica в одном из ЦОНов города Астаны. Отныне мы - новая, официально зарегистрированная политическая сила нашей страны! За спиной месяцы ожиданий, несколько отказов, сделавших нас только сильнее", - написал он.

Партию основали известные казахстанские предприниматели и общественные деятели, среди которых Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Максим Барышев, Динара Шукижанова, Куаныш Шонбай, Бейбит Алибеков и Нурлан Коянбаев.