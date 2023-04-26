Пароли к сервисам одного из казахстанских банков нашли в открытом доступе

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Специалисты АО "Государственная техническая служба" обнаружили уязвимость на сайте одного из казахстанских банков второго уровня, передаёт BaigeNews.kz.

"CWE-530 – уязвимость, которая возникает, когда резервные копии файлов (бэкап) веб-приложения остаются открытыми для несанкционированного доступа. Специалисты ГТС обнаружили бэкап файл (доступный для скачивания неавторизованным пользователям), содержащий исходный код веб-приложения, персональную информацию клиентов и сотрудников банка, а именно 11 файлов, среди которых находилась информация о сотрудниках банка с паролями от доступа к VPN", - сообщили в ГТС.

Эксперты отметили, что, используя эти данные, можно было удалённо подсоединиться к внутренней системе банка и самостоятельно провести платёж, получить доступ к финансовым системам либо подменить платёжные реквизиты клиентов.

Уязвимость устранили.