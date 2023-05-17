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Парня, пристававшего к девочкам на улице, забрали в полицию в Астане
В Астане в полицию доставили парня, пристававшего к несовершеннолетним девочкам. Стали известны некоторые подробности инцидента, передаёт BaigeNews.kz.
"15 мая на канал 102 поступило сообщение о том, что по улице Сауран во дворе дома неизвестный мужчина приставал к девочкам. Сотрудниками полиции установлен и доставлен в полицию 19-летний житель столицы. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 449 КоАП РК", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
В ведомстве призвали родителей быть бдительными и контролировать местонахождение несовершеннолетних детей.
Часть 1 статьи 449 КоАП РК - "Приставание в общественных местах" гласит, что за назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершённое лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, – влечёт предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей.
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