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Парковки у соцобъектов Астаны будут бесплатными — аким

Сегодня, 05:13
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ТОО "Парковочное пространство Астаны" Сегодня, 05:13
Сегодня, 05:13
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Фото: ТОО "Парковочное пространство Астаны"

В Астане автопарковки у социальных объектов будут бесплатными. Об этом заявил аким города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Пересмотрим локации парковочных пространств. Парковки у социальных объектов будут бесплатными", - сообщил аким в своём аккаунте в Instagram.

Также, по его словам, до 2029 года в Астане построят 15 дворцов школьников. Строительство пяти из них начнётся уже в следующем году. До 2027 года будет построено 65 школ.

"Со следующего года возобновится строительство госдетсадов. Госдетсады не строились на протяжении последних шести лет", - отметил Касымбек. 

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