Парковки у соцобъектов Астаны будут бесплатными — аким
Сегодня, 05:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:13Сегодня, 05:13
115Фото: ТОО "Парковочное пространство Астаны"
В Астане автопарковки у социальных объектов будут бесплатными. Об этом заявил аким города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.
"Пересмотрим локации парковочных пространств. Парковки у социальных объектов будут бесплатными", - сообщил аким в своём аккаунте в Instagram.
Также, по его словам, до 2029 года в Астане построят 15 дворцов школьников. Строительство пяти из них начнётся уже в следующем году. До 2027 года будет построено 65 школ.
"Со следующего года возобновится строительство госдетсадов. Госдетсады не строились на протяжении последних шести лет", - отметил Касымбек.
Самое читаемое
- Преподаватель домогался студентки медуниверситета в Астане
- В 2024 году будет изменён процесс назначения пенсий – Багдат Мусин
- Курьеры в Алматы придумали, как обмануть работодателей
- В Шымкенте практикуют новый метод строительства автодорог
- Дело о вымогательстве в Щучинске: трое обвиняемых получили сроки