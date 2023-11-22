Парковки у соцобъектов Астаны будут бесплатными — аким

В Астане автопарковки у социальных объектов будут бесплатными. Об этом заявил аким города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Пересмотрим локации парковочных пространств. Парковки у социальных объектов будут бесплатными", - сообщил аким в своём аккаунте в Instagram.

Также, по его словам, до 2029 года в Астане построят 15 дворцов школьников. Строительство пяти из них начнётся уже в следующем году. До 2027 года будет построено 65 школ.

"Со следующего года возобновится строительство госдетсадов. Госдетсады не строились на протяжении последних шести лет", - отметил Касымбек.