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Парк дружбы Казахстана и Турции открыли в Анкаре
К 100-летию Турецкой республики в Анкаре торжественно открыли Парк дружбы Казахстана и Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса парламента.
В церемонии принял участие председатель мажилиса Ерлан Кошанов, который прибыл в Турцию для участия в работе XII пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств. Он поздравил присутствующих с этой знаменательной датой и пожелал братскому турецкому народу мира и процветания. Спикер мажилиса отметил, что открытие парка — это символ большой дружбы и сотрудничества между двумя братскими народами, которых связывают единые корни, общая культура и история.
"Взаимодействие между Казахстаном и Турцией достигло расширенного стратегического партнёрства и планомерно развивается во всех сферах. У казахов есть пословица "Дерево крепко корнями, человек –друзьями" Мы высоко ценим наши прочные отношения с Турцией. Уверены, что в будущем этот парк станет прекрасным местом отдыха для жителей и гостей Анкары", — сказал он.
Фото пресс-службы мажилиса
Парк расположен в древнем историческом центре столицы Турции – районе Мамак. Его площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. В нём созданы все условия для семейного отдыха, занятия спортом и бегом. В парке установлены камни с надписями Культегина, Билге Кагана, Тоныкока, а также бюсты великого казахского писателя Абая Кунанбаева и философа Аль-Фараби.
Также Ерлан Кошанов встретился с председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. Прежде всего, спикер мажилиса подчеркнул, что весь казахский народ с глубокой скорбью воспринял известия о разрушительном землетрясении в Турции, и передал слова соболезнования братскому народу. Он также сообщил, что по поручению президента Казахстана запланировано строительство ряда социальных объектов в разрушенных землетрясением районах. Председатель мажилиса подчеркнул особую роль межпарламентского сотрудничества в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.
"Сегодня взаимодействие наших парламентских комитетов и групп дружбы приносит положительные результаты. Мы должны продолжать активную работу в этом направлении. Это позволит обмениваться опытом законотворческой работы. Мы готовы ко всестороннему сотрудничеству", — сказал Ерлан Кошанов.
Фото пресс-службы мажилиса
По итогам встречи стороны подписали Протокол о сотрудничестве между мажилисом и Великим Национальным Собранием.
Визит председателя мажилиса в Турцию продлится два дня.
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