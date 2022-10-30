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  • Пара-каратисты из Казахстана стали чемпионами мира в Италии
csp-parasport.kz Сегодня, 16:52
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Фото: csp-parasport.kz

Пара-каратисты из Казахстана стали чемпионами мира в Италии

В соревнованиях участвовали спортсмены из 16 стран.

В итальянском Бергамо завершился Чемпионат мира по пара-каратэ, на который съехались спортсмены из 16 государств, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями, честь страны на чемпионате мира защищали Ляззат Жусупова и Дидар Мухамеджанов. 

Спортсмены успешно выступили в дисциплине "Ката" и стали победителями соревнования.

Ляззат Жусупова завоевала золотую медаль в категории спортсменов с нарушениями зрения, а  Дидар Мухамеджанов стал лидером среди соперников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:52
141
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