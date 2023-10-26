Палата представителей США избрала спикера-республиканца

Палата представителей, нижняя палата конгресса США, возглавляемая республиканцами, избрала нового спикера. Им стал республиканец Майкл Джонсон, Одна из женщин погибла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой CNN.

Политик уже набрал 220 голосов из 435 возможных. Подсчет голосов еще продолжается.

51-летний Джонсон уже четвертый срок представляет штат Луизина. Он считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа. До ухода в политику Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Палата представителей получила нового спикера после отстранения с этого поста Кевина Маккарти. Последнего обвинили в сделке с демократами и принятии временного бюджета для финансирования федеральных расходов на 45 дней. Это помогло избежать шатдауна — остановки работы правительства США.

Новому спикеру предстоит столкнуться с рядом насущных проблем. Срок действия государственного финансирования истекает 17 ноября, и контролируемая Республиканской партией палата представителей должна будет работать с сенатом, возглавляемым демократами, чтобы предотвратить шатдаун. Законодатели также должны решить, направлять ли дальнейшую помощь Украине, а также помощь Израилю в его войне против ХАМАСа. Помощь Израилю широко поддерживается обеими партиями, но многие республиканцы в палате представителей выступают против отправки дополнительной помощи Украине.