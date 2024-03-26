Подорожает ли мясо после массовой гибели лошадей в Улытауской области, ответили в МСХ

Удорожания мяса конины в Казахстане не будет, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Конины удорожания не будет. Потому что конина развивается хорошо. У нас более четырёх миллионов голов. Поэтому из-за этого (падежа лошадей-прим.редакцией) удорожания конины не будет", - сказал министр на брифинге в правительстве.

Ранее Айдарбек Сапаров прокомментировал падеж скота в Улытауской области. Он отметил, что ответственность не только за акиматами, но и за владельцами. Они должны отвечать за содержание, заготовку кормов. Если были проблемы с заготовкой кормов, то они должны были обратиться в сельский или районный акимат, отметил министр.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал массовую гибель лошадей в Улытауской области.