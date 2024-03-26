Гибель лошадей в Улытауской области: в Минсельхоз сделали заявление
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Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал массовую гибель лошадей в Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Ответственность не только за акиматами, но и за владельцами. Они должны отвечать за содержание, заготовку кормов. Если были проблемы с заготовкой кормов, то они должны были обратиться в сельский или районный акимат. Они должны были принять решения.
Если в области этот вопрос не решается, то из соседних областей мы могли бы доставить корма. Сейчас выявлен падеж 360 голов. Мы не можем найти хозяев", - сказал министр на брифинге в правительстве.
По его словам, погибшие лошади не числятся в базе идентификации сельскохозяйственных животных. Поэтому здесь также возникают вопросы к владельцам животных, отметил министр.
Он добавил, что ведомство подошло серьезно к сложившейся ситуации.
"С 1 марта мы выехали в область Улытау. Там находятся вице-министр, директор департамента животноводства. Из-за сложных погодных условий есть падеж лошадей.
Осенью, когда мы проводили работу по заготовке кормов, все области отчитались, что 100-процентно заготовили корма. За это на местах отвечают акимы районов и сельских округов, несут ответственность тоже. Кроме этого, области Улытау было выделено 1,4 миллиарда тенге субсидий на корма", - сказал министр.
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