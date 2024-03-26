Гибель лошадей в Улытауской области: в Минсельхоз сделали заявление

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал массовую гибель лошадей в Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Ответственность не только за акиматами, но и за владельцами. Они должны отвечать за содержание, заготовку кормов. Если были проблемы с заготовкой кормов, то они должны были обратиться в сельский или районный акимат. Они должны были принять решения. Если в области этот вопрос не решается, то из соседних областей мы могли бы доставить корма. Сейчас выявлен падеж 360 голов. Мы не можем найти хозяев", - сказал министр на брифинге в правительстве.

По его словам, погибшие лошади не числятся в базе идентификации сельскохозяйственных животных. Поэтому здесь также возникают вопросы к владельцам животных, отметил министр.

Он добавил, что ведомство подошло серьезно к сложившейся ситуации.