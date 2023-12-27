Озеро в Армении взяли под круглосуточную охрану

Водно-патрульная служба круглосуточно несёт дозор на озере Севан в Армении во время нереста сига, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24″.

На воде в декабре и январе быть никого не должно. В это время нерестится сиг, и рыбачить категорически запрещено.

"Здесь свои погодные условия, свои нюансы, в эту погоду мы в основном контролируем незаконную рыбалку. Так как патрульная служба нечто новое для озера, мы сначала предупреждаем всех, кого видим на воде", — рассказал патрульный батальона водно-патрульной службы Гегаркуникской области Юрий Хачатрян.

Нарушителей достаточно. Теперь в отношении них патрульная служба имеет право применять меры.

"Кроме пистолета и наручников, у нас есть автомат. Каждая бригада имеет при себе это оружие. Его применяем в крайних случаях", — пояснил Рубен Хачатрян.

В водно-патрульном подразделении служат более 40 человек. В следующем году их число обещают удвоить. И увеличить количество катеров — пока их всего два.

"Сейчас у нас есть один Центр оперативного управления патрульной службой. В скором времени нам должны построить ещё три. В каждом из них должно быть как минимум по одному катеру", — сказал командир роты батальона водно-патрульной службы Гегаркуникской области Давид Галоян.

У нового подразделения есть обязанности и на суше. На внедорожниках сотрудники патрулируют едва ли не всю Гегаркуникскую область. За две недели арестовали четверых правонарушителей — за незаконную рыбалку, хранение наркотиков и нелегальную рубку деревьев.