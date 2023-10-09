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Отравление в спеццентре Караганды: ещё двоих детей выписали с больницы

Сегодня, 10:40
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:40
Сегодня, 10:40
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Фото: Baigenews.kz

Двоих детей выписали с областной детской клинической больницы после отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По информации облуправления здравоохранения, из областной детской клинической больницы выписаны еще  два пациента, пострадавших в результате массового отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.

Таким образом, на сегодняшний день 12 воспитанников Центра вернулись в социальное учреждение с улучшением общего состояния. Все дети находятся под наблюдением врачей Центра.

Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились 13 воспитанников. Один из них погиб.

По информации управления здравоохранения Карагандинской области, по результатам анализов пищевое отравление у детей не подтвердилось

Два воспитанника спеццентра скончались после отравления.

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