Отравление в спеццентре Караганды: ещё двоих детей выписали с больницы

Двоих детей выписали с областной детской клинической больницы после отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По информации облуправления здравоохранения, из областной детской клинической больницы выписаны еще два пациента, пострадавших в результате массового отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.

Таким образом, на сегодняшний день 12 воспитанников Центра вернулись в социальное учреждение с улучшением общего состояния. Все дети находятся под наблюдением врачей Центра.

Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились 13 воспитанников. Один из них погиб.

По информации управления здравоохранения Карагандинской области, по результатам анализов пищевое отравление у детей не подтвердилось.

Два воспитанника спеццентра скончались после отравления.