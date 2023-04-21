Отравление на ауызашаре в Актау: в ресторане выявили 220 кг просроченной продукции

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В актауском ресторане, где на ауызашаре отравились медицинские работники, выявлено 220 килограммов продукции с истёкшим сроком годности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tumba.kz.

Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Асылбек Шаров, состояние отравившихся людей сегодня стабильное. Они получили соответствующее лечение в больнице.

После инцидента 21 сотрудник ресторана прошёл проверку, в результате которой в организме семи человек обнаружен стафилококк. Поддельные медицинские книжки выявлены у 20 сотрудников, ещё у четверых они вообще отсутствуют. Все 24 человека отстранены от работы.

"В ходе проверки комиссией выявлено и ликвидировано 73 вида продукции весом 220 килограммов с истёкшим сроком годности. За допущение грубых нарушений санитарных требований, повлёкших причинение вреда здоровью человека, направлено письмо в управление полиции Актау с целью выявления признаков уголовно наказуемого деяния", — сказал Асылбек Шаров.

Сообщалось, что 10 апреля 50 медработников из районов области и Актау пригласили на ауызашар в один из ресторанов города.

После ужина с симптомами отравления в больницу обратились 16 человек. Шестеро направлены на амбулаторное лечение.