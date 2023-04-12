Медики отравились на ауызашаре в Актау

Фото: pixabay.com

16 медиков почувствовали себя плохо после ауызашара в Актау. Подробности сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что 10 апреля 50 медработников и районов области и Актау пригласили на ауызашар в один из ресторанов города.

С симптомами отравления в больницу обратились 16 человек. Шестеро направлены на амбулаторное лечение.