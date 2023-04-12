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Медики отравились на ауызашаре в Актау
16 медиков почувствовали себя плохо после ауызашара в Актау. Подробности сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, передаёт BaigeNews.kz.
Известно, что 10 апреля 50 медработников и районов области и Актау пригласили на ауызашар в один из ресторанов города.
С симптомами отравления в больницу обратились 16 человек. Шестеро направлены на амбулаторное лечение.
"У пациентов была высокая температура, рвота, жидкий стул, интоксикационный синдром, характерные для острой кишечной инфекции. Приняты все необходимые меры, лечение оказывается, угрозы для жизни нет, ситуация под контролем. Сейчас у пациентов состояние стабильное, температура в пределах допустимых значений, динамика положительная. Все анализы взяты. При обращении были случаи пониженного давления, после проведенной инфузионной терапии, состояние улучшилось", - рассказала заведующая инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржанова.
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