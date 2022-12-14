Отловленных собак выпускают на волю в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Городская ветслужба Алматы в рамках принятого закона "Об ответственном обращении с животными" начала выпуск ранее отловленных собак. Как отличить обследованных и безопасных четвероногих от буйных, рассказали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"Теперь умерщвление отловленных собак запрещено. Исключение – животные, имеющие опасные инфекционные заболевания и признаки необоснованной агрессии. С июня отловленные бездомные животные проходят кинологическое обследование. Если нет признаков опасных заболеваний и неоправданной агрессии, их вакцинируют от бешенства и стерилизуют. После этого их могут отдать в заботливые руки желающих завести питомца", - сообщили в акимате.

Если дом собаке не найдут, её выпустят на улицу, прикрепив к уху специальную бирку зелёного цвета.

В ветслужбе напомнили, что собаки не бросаются на человека без причины.