Открытие портала для трудовых мигрантов анонсировали в Казхстане

Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев в Службе центральных коммуникаций рассказал, какую работу проводят по внедрению единой системы регистрации мигрантов, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Аскарбека Ертаева, будет создан портал "migration.enbek.kz". Он позволит обеспечить единый учёт въезжающих в Казахстан иностранных граждан вне зависимости от цели пребывания, а также мониторинг и контроль миграционных потоков.