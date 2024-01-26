Открытие портала для трудовых мигрантов анонсировали в Казхстане
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Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев в Службе центральных коммуникаций рассказал, какую работу проводят по внедрению единой системы регистрации мигрантов, передаёт BaigeNews.kz.
По словам Аскарбека Ертаева, будет создан портал "migration.enbek.kz". Он позволит обеспечить единый учёт въезжающих в Казахстан иностранных граждан вне зависимости от цели пребывания, а также мониторинг и контроль миграционных потоков.
"Предусматривается создание единой информационной системы учёта движения мигрантов, работающей по принципу "одного окна". Это позволит проводить цифровую идентификацию мигранта, по необходимости мониторить физическое местонахождение и передвижение независимо от целей визита", - сказал председатель комитета.
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