Отказаться от искусственного сдерживания цен призывает депутат

Пора отказаться от искусственного сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, считает депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев, передаёт BaigeNews.kz. С предложением он выступил на коллегии министерства торговли и интеграции.

"Я считаю, нужно отказаться от изжившей себя практики сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары. Нужно предоставлять АСП. Посчитайте, какая армия людей высвободится, которая мониторит цены. И потом, если мы в рыночной экономике, надо быть до конца в рыночной экономике. На практике это как происходит? Я сам был в бизнесе. Чтобы сдержать цены, акиматы приглашают предпринимателей, заключают с ними меморандумы о неподнятии цен. В конечном итоге предприниматель снижает цену на сырьё, страдает крестьянин, у которого и так не хватает денег, и он не может получить прибыль и пустить её в развитие", - сказал депутат.

По его мнению, важно направить силы на повышение доходов населения. Тогда непродуктовая инфляция не будет сильно на них отражаться.

"Казахстан строит рыночную экономику, так давайте придерживаться рыночных методов регулирования. В сельском хозяйстве регулирование должно быть за счёт выплаты субсидий и за счёт таможенных пошлин. Никаких квот и запрета на экспорт определённой продукции быть не должно. В июле прошлого года были введены квоты на сельхозпродукцию, открылись они в октябре. Это привело к коллапсу. Сейчас вагонов нет, цена упала. Когда цена была высокой, были ограничения по выводу. Поэтому сельхозтоваропроизводители сейчас резонно возмущаются", - добавил Ерлан Барлыбаев.