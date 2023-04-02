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Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию
Бывший министр обороны РК Мурат Бектанов не согласился с приговором суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Приговор не вступил в законную силу, обжалован осужденным Бектановым М. и его адвокатом Подушкиным А.Н. Дело направлено в апелляционную коллегию по уголовным делам Военного суда для рассмотрения по существу", — говорится в ответе специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам на официальный запрос агентства.
Решением суда от 24 февраля 2023 года Мурат Бектанов был приговорён к лишению свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса РК "Превышение власти".
Какая-либо иная информация не предоставляется в связи с рассмотрением уголовного дела под грифом "Секретно".
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