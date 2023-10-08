Остановка в виде пожарного автомобиля появилась в Актау
Сегодня, 00:32
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Сегодня, 00:32Сегодня, 00:32
131Фото: ДЧС Мангистауской области
Автобусная остановка с тематическим уклоном появилась в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.
Она расположена в 21-м микрорайоне города.
"Официальное открытие нового арт-объекта запланировано 19 октября в день празднования Дня спасателя. Остановочный павильон будет использоваться не только по прямому назначению, но и в качестве информационной площадки в области гражданской защиты", - сообщили в ДЧС.
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