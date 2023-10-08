Остановка в виде пожарного автомобиля появилась в Актау

Автобусная остановка с тематическим уклоном появилась в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

Она расположена в 21-м микрорайоне города.

"Официальное открытие нового арт-объекта запланировано 19 октября в день празднования Дня спасателя. Остановочный павильон будет использоваться не только по прямому назначению, но и в качестве информационной площадки в области гражданской защиты", - сообщили в ДЧС.