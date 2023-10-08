  • 8 Октября, 01:04
  • BAIGENEWS

Остановка в виде пожарного автомобиля появилась в Актау

Сегодня, 00:32
АВТОР
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ДЧС Мангистауской области Сегодня, 00:32
Сегодня, 00:32
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Фото: ДЧС Мангистауской области

Автобусная остановка с тематическим уклоном появилась в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

Она расположена в 21-м микрорайоне города. 

"Официальное открытие нового арт-объекта запланировано 19 октября в день празднования Дня спасателя. Остановочный павильон будет использоваться не только по прямому назначению, но и в качестве информационной площадки в области гражданской защиты", - сообщили в ДЧС. 

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