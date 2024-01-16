Останки участника Великой Отечественной войны доставили в Жамбылскую область
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Военно-транспортный самолет Сил воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана специальным рейсом доставлил останки участника Великой Отечественной войны Кадирбека Даулеткулова в Жамбылскую область для захоронения на родине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны Республики Казахстан.
Торжественная церемония встречи останков воина-казахстанца была организована в военном секторе аэродрома Тараза.
Останки солдата Кадирбека Даулеткулова были подняты в ноябре 2023 года российским поисковым отрядом "Застава святого Ильи Муромца". Идентифицировать его смогли по данным вкладыша в медальоне.
"Большая часть военной информации о Кадирбеке Даулеткулове засекречена, так как в рядах Советской армии он служил пограничником. Известно лишь, что он родился в 1920 году, родом из Жамбылской области, а погиб летом 1943 года в кровопролитных боях на Курской дуге", – рассказал представитель общественного объединения Atamnyn Amanaty Абубакир Смаилов.
Как выяснили представители общественного объединения, Кадирбек Даулеткулов не был женат, однако удалось найти родственников погибшего воина-казахстанца – потомков его брата, которые проживают в Жамбылской области. Им для дальнейшего захоронения на малой родине в районе Турара Рыскулова и были переданы останки солдата, а также его медальон, каска, саперная лопата и солдатская кружка.
Ритуал передачи останков продолжился в зале боевой славы "Даңқ", расположенном в городском парке Жеңіс. Родственники Кадирбека Даулеткулова выразили слова благодарности организаторам мероприятия.
"К началу войны нашему родственнику Кадирбеку Даулеткулову был всего лишь 21 год, он не успел жениться, Но мы знали о нашем дяде от старших родственников, которые безуспешно искали о нем хоть какую-то информацию. И вот сейчас, 80 лет спустя, когда давно уже нет в живых его родителей, останки нашего родственника вернулись на родину. Мы благодарны поисковым организациям, а также нашим военным из Казахстана, что доставили останки Кадирбека Даулеткулова в Жамбылскую область", – рассказала племянница воина Оразкуль Даулеткулова.
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