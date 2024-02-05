Осадки прогнозируют на большей части Казахстана
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
148Фото: baigenews.kz
Синоптики прогнозируют выпадение осадков на большей части Казахстана в ближайшие три дня передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона.
Они отметили, что в северных регионах Казахстана выпадут обильные осадки в виде снега, а в южных - в виде дождя и мокрого снега. Также ожидается усиление ветра с метелью, гололёд и туман.
"В температурном фоне резких изменений не ожидается", - заключили Казгидромете.
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