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Осадки прогнозируют на большей части Казахстана

Сегодня, 11:16
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baigenews.kz Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16
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Фото: baigenews.kz

Синоптики прогнозируют выпадение осадков на большей части Казахстана в ближайшие три дня передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона.

Они отметили, что в северных регионах Казахстана выпадут обильные осадки в виде снега, а в южных - в виде дождя и мокрого снега. Также ожидается усиление ветра с метелью, гололёд и туман.

"В температурном фоне резких изменений не ожидается", - заключили Казгидромете.

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