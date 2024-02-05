Осадки прогнозируют на большей части Казахстана

Синоптики прогнозируют выпадение осадков на большей части Казахстана в ближайшие три дня передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона.

Они отметили, что в северных регионах Казахстана выпадут обильные осадки в виде снега, а в южных - в виде дождя и мокрого снега. Также ожидается усиление ветра с метелью, гололёд и туман.