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  • Оружие, похищенное в ходе массовых беспорядков, изъяли в Жамбылской области
Polisia.kz Сегодня, 19:27
176
Фото: Polisia.kz

Оружие, похищенное в ходе массовых беспорядков, изъяли в Жамбылской области

За два дня в Жамбылской области найдено пять единиц оружия, две гранаты и более 200 патронов, похищенные в ходе массовых беспорядков, передаёт BaigeNews.kz.

Среди изъятого один автомат Калашникова, два нарезных ружья "ТОЗ-8" и два охотничьих ружья. 

"Сотрудниками полиции возле одной из мусорок в Таразе обнаружен мешок с автоматом "АКСУ74" и сигнальной ракетницей внутри, похищенные из здания ДП Жамбылской области в январе 2022 года. На все найденное оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщили в полиции.

В ДП напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств, или добровольно сдавшее что-либо из этого в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

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#оружие #полиция #январские события #Жамбылская область
Сегодня, 19:27
176
Журналист

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