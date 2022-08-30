Оружие, похищенное в ходе массовых беспорядков, изъяли в Жамбылской области

Фото: Polisia.kz

За два дня в Жамбылской области найдено пять единиц оружия, две гранаты и более 200 патронов, похищенные в ходе массовых беспорядков, передаёт BaigeNews.kz.

Среди изъятого один автомат Калашникова, два нарезных ружья "ТОЗ-8" и два охотничьих ружья.

"Сотрудниками полиции возле одной из мусорок в Таразе обнаружен мешок с автоматом "АКСУ74" и сигнальной ракетницей внутри, похищенные из здания ДП Жамбылской области в январе 2022 года. На все найденное оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщили в полиции.

В ДП напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств, или добровольно сдавшее что-либо из этого в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.