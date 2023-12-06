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Кому можно пожаловаться на качество услуг в сфере образования в регионах Казахстана

Сегодня, 15:32
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Минпросвещения РК Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: Минпросвещения РК

Минпросвещения опубликовало контакты территориальных департаментов по обеспечению качества в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz.

Ведомство занимается контролем на уровнях дошкольного и школьного воспитания и обучения, а также технического и профессионального образования, в области дополнительного образования, защитой прав детей и педагогов.

  

 

 

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