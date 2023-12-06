Кому можно пожаловаться на качество услуг в сфере образования в регионах Казахстана

Минпросвещения опубликовало контакты территориальных департаментов по обеспечению качества в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz.

Ведомство занимается контролем на уровнях дошкольного и школьного воспитания и обучения, а также технического и профессионального образования, в области дополнительного образования, защитой прав детей и педагогов.