Кому можно пожаловаться на качество услуг в сфере образования в регионах Казахстана
Сегодня, 15:32
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Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
127Фото: Минпросвещения РК
Минпросвещения опубликовало контакты территориальных департаментов по обеспечению качества в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz.
Ведомство занимается контролем на уровнях дошкольного и школьного воспитания и обучения, а также технического и профессионального образования, в области дополнительного образования, защитой прав детей и педагогов.
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