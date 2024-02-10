Скопление талых вод на опасных участках дорог ликвидировали в Павлодарской области
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Павлодарские спасатели вместе с сотрудниками "КазАвтоЖола" круглосуточно мониторят паводковую опасность на трассах региона, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, 10 февраля специалисты обнаружили опасные участки со скоплением талых вод вдоль автомобильных дорог.
"На всех участках были произведены работы по очистке и открытию водопропускных сооружений. Благодаря этому уровень воды значительно снизился, угроза перелива снята. Организовано круглосуточное дежурство для мониторинга ситуации", — сообщили в ведомстве.
В департаменте по ЧС Павлодарской области также уточнили, что опасные участки были на автодорогах "Астана-Ерейментау-Шидерты", "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботокара" и "Павлодар-Успенка".
Также специалисты проверили возможные угрозы подтопления на дорогах районного значения в Баянауле.
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