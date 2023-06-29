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ISTOCK Вчера, 21:20
286
Вчера, 21:20
286
Фото: ISTOCK

Омбудсмен рассказал как искоренить домашнее насилие и пытки в Казахстане

Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев рассказал о защите прав человека в Казахстане, работе института Омбудсмена, и противодействии бытовому насилию и пыткам.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
Вчера, 21:20
286
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