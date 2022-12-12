Около полутонны наркотиков изъяли полицейские в Жамбылской области

Фото: polisia.kz

Около полутонны наркотиков изъяли полицейские в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности в 60 км от села Кызыл шаруа в предпесковой зоне Т. Рыскуловского района остановили автомашину ВАЗ-212 под управлением 47-летнего водителя.

При осмотре авто в багажном отсеке стражи порядка обнаружили 2 мешка с гашишем.

Кроме того, на расстоянии 2 км от места задержания было обнаружено 2 шалаша из прозрачного целлофана, внутри которых лежали 36 мешков с марихуаной, 1 мешок с гашишем и 2 сита.