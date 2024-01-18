Около 80 человек спасли в Казахстане за сутки
Сегодня, 09:37
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Сегодня, 09:37Сегодня, 09:37
94Фото: МЧС РК
За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 174 выездов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Как сообщили в МЧС, из 174 выездов, 88 было совершено на пожары и случаи горения, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 86. При которых спасено и эвакуировано 78 человек.
МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
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