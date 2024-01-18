Около 80 человек спасли в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 174 выездов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в МЧС, из 174 выездов, 88 было совершено на пожары и случаи горения, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 86. При которых спасено и эвакуировано 78 человек.

МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.