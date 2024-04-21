Около 600 тонн гуманитарной помощи поступило в СКО

С 15 апреля в СКО идет вторая волна паводка из-за вод из Акмолинской области. Об этом на брифинге в СЦК рассказал руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент на Сергеевском водохранилище проходят максимальные уровни. Пик второй волны ожидаем 21-22 апреля. Идет спад первой волны у Петропавловска, уровень на 21 апреля составляет 1136 см. Ожидается пропуск второй волны до конца апреля. Вместе с тем, увеличения количества подтопленных домов не ожидаем", — сказал Серик Гайсин.

Также ведется работа по приему заявлений на получение компенсации за понесенный материальный ущерб. На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 1717 семей на общую сумму 634 млн тенге.

"В область поступило 576 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, вещи и другое. Помощь поступила из регионов республики, а также из соседнего российского Омска", — добавил спикер.

Всего в регионе из-за паводков эвакуировано 14 388 человек, домой вернулись 764. Пострадавших переселяют во временное жильё.