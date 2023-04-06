Около 6 тысяч казахстанцев оформили госпособия через SMS

Фото: almaty.tv

С 1 января более 75 тысяч человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 5,8 тысячи казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты населения.

В Минтруда уточнили, что сейчас казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, доступна возможность без каких-либо обращений оформить девять видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребёнка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награждённым подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа"; адресную социальную помощь.

Например, получив автоматическое уведомление, жительница столицы Алтынкыз Елеу оформила соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком.

"Конечно, я понимала, что мне полагается такая выплата. Думала, надо идти куда-то, писать заявление. Но потом мне пришло сообщение, я ответила на него, выбрав удобный для себя банк и в течение месяца деньги уже были на моём счёте. Это очень удобно", — поделилась казахстанка.

Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счёт получателя.

В целях исключения риска мошенничества специалисты подчеркивают, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.

По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.

Как сообщалось ранее, Цифровая карта семьи — это ежедневный "электронный уведомитель" граждан о их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 миллиона граждан Казахстана, или 6,3 миллиона семей.